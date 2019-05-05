«Если не шумит – не стоит и соваться»: Менять или нет ремень ГРМ в LADA Vesta перед дальней поездкой –сеть

Сегодня, 13:14

По мнению опытных водителей, ориентироваться нужно исключительно на состояние агрегата.

В сообществе «Вестоводов» один из автомобилистов попросил совета: он собрался ехать летом в Крым на своей LADA Vesta, пробег которой составляет 60 000 километров, потому ему крайне важно было знать, нужно ли менять ремень ГРМ на своей машине перед такой дальней поездкой: «Как думаете, менять или нет? Ни шумов нет, ни скрипов».

Комментаторы в сети, как обычно, не удержались от ироничной шутки, порекомендовав владельцу LADA Vesta копить деньги на Крым и на жену, однако большинство автомобилистов всё-таки пришли на помощь к водителю со своими полезными советами. По мнению бывалых «вестоводов», если речь идёт о машине с 1,8-литровым мотором, то ремень можно не трогать и вовсе: «До 100 000 км пробега там делать нечего».

«Если не шумит – не стоит и соваться лишний раз, целее будет», – заявляются комментаторы, но находятся и те, кто вовсе не так оптимистично настроены на дальнюю поездку в LADA Vesta. «Я бы заменил, лишь бы душу себе не травить», «Тоже в Крым собираемся, 53 000 км пробега, заменю перед поездкой», «Но где гарантия, что новый не оборвёт, не заклинит?», – мнения в сети на этот счёт разделились.