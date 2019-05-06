«Сильно греются, дотронуться нельзя»: О проблемах с тормозными дисками ВАЗ-2114 рассказал владелец

Сегодня, 03:00

Автолюбитель пожаловался, что не может нормально ездить на своей «Четырке», поскольку тормоза перегреваются очень сильно.

В сообществе «вазоводов» соцсети «ВКонтакте» водитель ВАЗ-2114 решил рассказать о проблемах своего старенького автомобиля. По словам владельца машины, у него внезапно начали греться тормозные диски, да и гайки на колёсах – тоже, из-за чего водитель стал бояться даже набирать скорость, так как думал, что тормоза в любой момент могут попросту перестать работать.

«Сильно греются, дотронуться нельзя», – причитает автомобилист, и просит совета у комментаторов. Автолюбители в сети предположили, что виной всему может быть «полетевший» ступичный подшипник, который нужно либо отрегулировать, либо – заменить вовсе, благо что для ВАЗ-2114 в автомагазинах предостаточно подходящих подшипников, да и стоят они сравнительно недорого: «Можно взять целую горсть смело, про запас».

Для начала, водителю нужно попробовать снять колесо и осмотреть тормозной суппорт – в том случае, если на поршнях нет ржавчины и направляющие нормально возвращаются в исходные положения, можно смело менять ступичный подшипник, поскольку других причин и быть не может – убеждены владельцы ВАЗ-2114: «Наверняка подшипник мозги делает!».