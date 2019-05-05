«Утопили Гелик»: Внедорожный заезд LADA 4x4, УАЗ «Патриот» и Mercedes G-Class устроили блогеры

Сегодня, 12:14

Экстремальное offroad-испытание не удалось пройти без потерь.

Популярные блогеры с YouTube-канала Odff-Road Control решили направиться в дремучий лес, чтобы устроить серьёзный внедорожный заезд для LADA 4x4, УАЗ «Патриот», Mercedes G-Class, а также для Suzuki Grand Vitara и ещё нескольких автомобилей. Внедорожникам предстояло проехать через глубокие грязевые колеи, взобраться на несколько крутых пригорков, а также «проплыть» через огромные лужи.

В ходе проезда по колеям, машинам пришлось продемонстрировать, как они справляются с диагональным вывешиванием. И если у «Гелика», «Нивы» и Grand Vitara не возникло с этим проблем, то вот УАЗ «Патриот» изрядно попортил нервы своему водителю, неоднократно застревая там, где только что свободно проезжали другие внедорожники. Но в какой-то момент даже Suzuki довелось хорошенько «нырнуть» в грязь, так что «Патрик» оказался не один такой.

Продолжение... «Если не шумит – не стоит и соваться»: Менять или нет ремень ГРМ в LADA Vesta перед дальней поездкой –сеть По мнению опытных водителей, ориентироваться нужно исключительно на состояние агрегата. Финальное испытание сильнее всего пугало блогеров, но также они были и в предвкушении от того, что сейчас предстоит испытать водителям прославленных внедорожников. LADA 4x4 с глубокой грязевой лужей и подъёмом справилась на ура, а вот следовавший за ней Mercedes G-Class – разочаровал сторонних наблюдателей и своего водителя.

«Утопили Гелик», – лаконично подвели итог обзорщики, глядя на безуспешные попытки немецкого внедорожника вырваться из грязевого плена. Но как бы не «играл» блокировками водитель, как бы он не буксовал, перегревая коробку передач – всё было без толку, немецкий внедорожник крепко застрял в луже, и выбраться он сумел лишь тогда, когда из его кузова достали весь груз.