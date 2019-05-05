«Самый убитый Крузак»: Процесс восстановления Toyota Land Cruiser 200 за 1,6 млн рублей показал блогер

Сегодня, 11:08

По словам популярного обзорщика, покупая этот японский «автохлам» он не ожидал, что из него получится сделать приличного вида «Крузак».

Блогер Богдан Булычёв приобрёл себе Toyota Land Cruiser 200 2008 года выпуска и решил, что хочет переделать его в рестайлинговую версию, дабы его внедорожник стал похож на «Крузак» 2018 года. Покупка автомобиля обошлась водителю в 1 600 000 рублей, и на восстановление он планировал потратить не более 400 000, но вышло всё куда дороже.

«Будем делать из самого убитого Крузака не только внешний рестайл, но и в салон доберемся. Будет максимально глубокого!», – оптимистично поделился своими планами автомобилист. В заложенный бюджет, равный 2 000 000 рублей, блогер никак не сумел уложиться – на одни только расходные запчасти для Toyota Land Cruiser 200 пришлось потратить 200 000 рублей.

Далее – установка необходимых деталей и прочие услуги механика, за это водитель отдал ещё 100 000 рублей, и это всё было только началом. Чтобы привести салон в норму, блогеру понадобилось потратить 70 000 р. на перешивку материалов. Качественные диски, а-ля Toyota Land Cruiser 2018 стоили ему ещё 50 000 рублей, а внедорожные покрышки для них – ровно столько же.

Наконец, самой дорогой деталью, необходимой для восстановления и осовременивания Toyota Land Cruiser 200, оказалась тормозная система JBT – она стоила популярному обзорщику 353 000 рублей. При общих затратах, равных почти 2,5 млн рублей, водитель заявляется, что до завершения трансформации ещё очень далеко и он даже представить себе не может, сколько придётся потратить, но оптимизма не теряет: «Гулять так гулять».