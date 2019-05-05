«Кто умрет первым»: Toyota Land Cruiser 200 сразился с Toyota Land Cruiser Prado на бездорожье

Сегодня, 14:16

Японские внедорожники продемонстрировали свою мощь на пересеченной местности.

Многих любителей Offroad интересует, «кто умрет первым» на бездорожье – Toyota Land Cruiser 200 или Toyota Land Cruiser Prado. Ведущие канала «Black & White Team» вывели на вседорожных тест-драйв оба японских автомобиля для сравнения.

В соревновании по бездорожью эксперты вывели внедорожники в максимальных комплектациях. Прежде всего «Прадик» и «Двухсотка» были испытаны на бездорожье, густо залепленным грязью, где оба внедорожника хорошо себя зарекомендовали – никто из них не застрял и каждый автомобиль отлично преодолевает грязь. После этого Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Land Cruiser Prado протестировали на крутой горке – оба премиальных автомобиля покорили высоту, опять показав себя с лучшей стороны.

Далее для «японцев» устроили заезд по разным участкам бездорожья, но и там «Прадик» и «Двухсотка» фактически одинаково себя ведут – оба внедорожника нормально преодолевают пересеченную местность. После «покатушек» блогеры организовали соревнование между Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200 – обзорщики взяли 16-тонный трос, который прикрепили к фаркопам и машин, а сами авто должны «перетянуть» друг друга. Победу в таком состязании одержал Toyota Land Cruiser 200, так как он намного мощнее и тяжелее.

Ранее сообщалось, что всеми любимый внедорожник Toyota Land Cruiser 200, выпускаемый с 2007 года, сменит генерацию уже в этом году. На рынке появится новый «Крузак» с маркировкой 300, а его дебют состоится в 2020 году.