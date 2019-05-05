«Мусорность допускается?»: На небрежную работу «официалов» при ремонте Hyundai Creta пожаловался владелец

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По словам водителя, так называемые «специалисты», после проведения ремонта, оставили кучу грязи под краской «корейца».

В тематическом сообществе соцсети «ВКонтакте», посвященном Hyundai Creta, один из автомобилистов решил пожаловаться на небрежную работу официальных дилеров. Автомобиль водителя попал в серьезное ДТП, после которого он, по КАСКО, сдал свою машину на ремонт к дилеру. И когда приехал забирать автомобиль обратно, то обнаружил, что под новеньким лакокрасочным покрытием кузова присутствует явный мусор.

При этом мастер-приёмщик заявил разозлённому владельцу Hyundai Creta, что никаких проблем нет, и такие огрехи, мол, в пределах нормы, что конечно же не успокоило автомобилиста. «Мусорность допускается, говорит!», – уточнил встревоженный водитель, добавив также, что забирать кроссовер обратно он не стал, убедив дилеров, что данные «косяки» необходимо устранить, иначе дело может дойти до официальных жалоб.