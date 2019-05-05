«Чистая лотерея»: Выбор между Renault Duster и KIA Sportage с пробегом обсудили в сети

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Взять достойный подержанный кроссовер при бюджете до 800 000 рублей – можно, но вот выбор будет крайне тяжелым.

По крайней мере, в этот убеждены автолюбители из тематического сообщества Renault Duster «ВКонтакте». Один из водителей попросил совета о том, что лучше купить – «Дастер» 2015-2017 годов или же KIA Sportage, но уже постарше, года так 2012. Бюджет на покупку не должен превышать 800 000 рублей, потому автомобилисты попытались максимально объективно помочь водителю с выбором.

В сети считают, что KIA Sportage – отличный вариант в качестве подержанного кроссовера, но стоит быть максимально осторожным, поскольку наибольшую надежность, удостоившуюся международных наград, «кореец» демонстрирует исключительно с 2,0-литровым мотором RCDi: «Если найдете такой вариант, то будет классно – Renault Duster по комфорту и рядом не стоял».

А вот «Спортэйдж» со стандартными двигателями – не лучший выбор, поскольку автомобилисты убеждены в том, что на них постоянно случаются задиры: «Могут напихать супротеков и продать. Чем свежее, тем лучше». Что касается Renault Duster, то здесь у комментаторов всё довольно прозаично – на него обратить внимание стоит лишь в том случае, если не удастся найти достойный кроссовер от KIA.

«А вообще, тут чистая лотерея. Хоть Lexus с пробегом возьми, хоть Renault Duster – не известно, как их эксплуатировали и обслуживали, проверять нужно очень внимательно», – подвели итог автолюбители.