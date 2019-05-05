«Пожалеешь, что друга продал»: Почему не стоит менять УАЗ «Патриот» на японские внедорожники с пробегом, объяснили в сети

Сегодня, 07:53

Автомобилист похвастался, что продал «Патрика» и теперь собирается купить «японца», но комментаторы его быстро отговорили.

В сообществе бывалых «Уазоводов» соцсети «ВКонтакте», бывший владелец УАЗ «Патриот» рассказал, что наконец расстался со своим «бегемотом»: «На днях собираюсь за Toyota. Есть два варианта – 150 и Hilux, бюджет 1 500 000 рублей». Опытные водители довольно негативно отреагировали на данное заявление и решили объяснить, почему не стоит менять «Патрика» на японские внедорожники с пробегом.

По словам комментаторов, на Toyota Hilux нужно было «заглядываться» до 2014 года, поскольку тогда его, в «люксовой» комплектации, действительно можно было приобрести за 1,5 миллиона рублей, но теперь же, из-за падения курса, водителю будет доступен максимально «спартанский» внедорожник с крайне слабым оснащением, не особо опережающим всё тот же УАЗ «Патриот»: «Приехал покупать за 1,5 ляма, а он уже стоит 2,1. Не судьба».

Если уж и брать японский внедорожник, то исключительно Toyota Land Cruiser Prado, убеждены в сети, да и то – новый. Поскольку внедорожный потенциал «Прадика» сопоставим с УАЗ «Патриот», а вот за 1,5 миллиона рублей найти его в «максималке» возможным не представляется: «Ну и зачем тогда шило на мыло менять? Пожалеешь ещё, что друга продал, вернешься обратно».