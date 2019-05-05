«А может она нужна?»: Хейтеры LADA Vesta Sport «поумерили пыл» в сети

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Многие считают, что основное достоинство спортивной «Весты» - наличие более серьёзных недостатков в базовой модели, которая «едет как копейка с 1,2-литровым мотором».

На одном из автомобильных форумов, посвященных LADA Vesta, пользователи вновь обсудили преимущества и недостатки модели с приставкой Sport. Стоит отметить, что на первых порах «спорткар по-вазовски» встретили крайне негативными отзывами, но всё же модель нашла своих клиентов. На данном этапе россияне всё чаще останавливаются на том, что LADA Vesta Sport является хорошим продуктом, но её плюсом, как это не парадоксально, являются минусы стандартной «Весты».

Один из пользователей рассказал, что базовой LADA Vesta попросту не хватает мощности мотора. По словам автомобилиста, не так давно он убедился в этом лично.

«Веста» с мотором 1.6, конечно, не едет вообще. Сегодня втроем ехали, надо было ускориться - вторая передача, газ в пол и еле-еле покатилась дальше. Вспомнил свою «Копейку» с 1,2-литровым мотором. Спорт повеселее должна быть", - считает автомобилист, а его мнение встретили большим количеством «лайков.

Многие согласны, что ценник в 1 100 000 рублей за LADA Vesta Sport является несколько «неподъёмным», а оптимальной стоимостью модели автомобилисты назвали 700 000 рублей. В целом хейтеры LADA Vesta Sport «поумерили пыл» в сети, задав себе вопрос - «А может она нужна?».