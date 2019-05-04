«По окна в воде»: Экстремальный тест-драйв Chevrolet Niva и Daewoo Nexia устроил блогер

Сегодня, 21:00

В ходе заезда, бюджетным автомобилям предстояло пройти грязь, воду и болотные топи.

Обзорщик с канала «Бугараж Production» решил устроить для Chevrolet Niva и Daewoo Nexia по-настоящему экстремальный тест-драйв. Для этого, он вывел их в лес, где стартом испытаний для автомобилей стал проезд по грязевой колее. Обе машины с поставленной задачей справились на удивление достойно. Но если «Шнива» без проблем преодолела столь трудный участок, то Nexia пришлось изрядно «попотеть».

Корейский седан застревал, буксовал, сдавал назад – но всё-таки справился с глубокой колеёй. С огромными лужами Chevrolet Niva, предсказуемо, справилась куда быстрее, чем её менее проходимый конкурент. По словам блогера, Nexia буквально оказалась «по окна в воде», что не помешало ей, пусть и с трудом, и с дымом из-под капота, но всё-таки выехать из подтопленного участка.

В финале автомобилям предстояло продемонстрировать, как они справляются с проездом твёрдой почвы, испещренной мириадами широких трещин и ухабов, и если «Шнива» вновь проявила себя, как самый настоящий внедорожник, то Daewoo Nexia попросту застряла в одном из неудачных мест, из-за чего ей пришлось звать на помощь Chevrolet Niva с подготовленным страховочным тросом.