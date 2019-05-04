«Нет драйва, и желание летать отпало»: Выбор между «автоматом» и «механикой» для Hyundai Creta обсудили в сети

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По мнению водителей, у каждого из двух доступных типов коробки передач есть свои плюсы и минусы.

Комментаторы в сообществе владельцев Hyundai Creta «ВКонтакте» решили помочь одному из потенциальных покупателей «корейца» с тяжелым выбором. Он хотел взять себе этот бюджетный кроссовер, но никак не мог определиться, взять ему «механику» или «автомат». Сам он склоняется к механической коробке передач, однако ему приходилось неоднократно слышать, что у МКПП проблемное сцепление.

«Слышал, что оно быстро ломается», – объяснил автолюбитель. По словам комментаторов, механическая коробка передач на Hyundai Creta лучше тем, что с ней автомобиль позволяет быстрее парковаться и разворачиваться, делать всё довольно резко, в то время как с АКПП всегда нужно стараться быть очень осторожным.

Один из владельцев «Креты» заявил, что ранее у него был кроссовер с механической КПП и стиль езды был соответствующий, агрессивный и резкий. Из-за этого ему даже прилетали постоянные штрафы на скорость. Сейчас же он приобрёл себе Hyundai Creta с 1,6-литровым двигателем и автоматической КПП и заметил, что ситуация совсем изменилась: «Нет драйва и желание летать отпало».

Подводя итог, комментаторы в сети резюмировали, что выбор между «автоматом» и «механикой» для Hyundai Creta целиком и полностью зависит исключительно от того, в каком стиле предпочитает ездить водитель, поскольку существенных претензий и серьезных дефектов у обоих трансмиссий кроссовера – не наблюдается: «С автоматом проще в пробках толкаться, а механика – для драйва».