Не машина, а «сказка»: На постоянно гаснущий свет в салоне LADA Granta FL пожаловались в сети

Сегодня, 15:11

По словам водителя «Гранты», данная проблема преследует его вот уже несколько месяцев, и решить её не могут даже «официалы».

Автоблогер Юрий Фёдоров пожаловался на крайне странную связь между дворниками и светом в салоне LADA Granta FL. Стоит стеклоочистителям поработать хоть немного, как свет тут же начинает гаснуть, и водитель ума приложить не может, как работа этих двух узлов и агрегатов вообще должна зависеть друг от друга.

Что примечательно, для возвращения света в салон также требуется включить дворники, но помогает это далеко не с первого раза. В своём видео, владелец LADA Granta FL два или три раза включал и выключал стеклоочистители, лишь бы только это помогло.

Автомобилисту не осталось ничего кроме, как собраться вновь посетить официальных дилеров, поскольку и свет в багажнике машины перестал загораться.

Комментаторы под видео заявили, что замечали и у своих LADA Granta FL похожую проблему. По словам автомобилистов, это не машина, а «сказка»: «Снял с сигнализации багажник – не открывается, пока двери не откроешь. Вообще не поймешь, как она работает!». Судя по всему, постоянно гаснущий свет в салоне – характерная проблема для LADA Granta FL в скромных комплектациях, поскольку владельцы «люксовой» заявили, что такого дефекта у себя не наблюдают.