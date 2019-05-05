«Хоть бери и толкай, вообще не едет»: О впечатлениях от Renault Duster после Ford Focus рассказал автомобилист

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Автомобилиста очень разочаровала динамика и управляемость французского кроссовера.

Водитель приобрёл себе Renault Duster всего лишь неделю назад, но за столь непродолжительное время, «француз» успевал оставить у владельца удручающее впечатление. «Дастер» автолюбитель приобрёл вместо Ford Focus в кузове универсал, который водителя устраивал целиком и полностью – от механической коробки передач, до 2,0-литрового «атмосферника», обеспечивающего автомобилю приличные ездовые характеристики.

Что примечательно, Renault Duster был приобретён в своей максимальной комплектации, с кожаным салоном, навигацией, и всём таким прочим, и по уровню комфорта – владельца всё устраивает. Более значимые проблемы начинают проявляться, стоит только кроссоверу выехать на скоростную трассу и попробовать прибавить скорости: «Ощущения очень печальные, а ведь тут даже чип-тюнинг сделан».

Владелец «Дастера» уточнил, что автомобиль, который даже не тяжелее Ford Focus, оснащён таким же, по характеристикам, 2,0-литровым мотором, но его, судя по всему, кроссоверу катастрофически не хватает, да и шумоизоляция конкретно подводит: «Он шумнее и деревяннее Форда в разы!».

Продолжение... «А может она нужна?»: Хейтеры LADA Vesta Sport «поумерили пыл» в сети Многие считают, что основное достоинство спортивной «Весты» - наличие более серьёзных недостатков в базовой модели, которая «едет как копейка с 1,2-литровым мотором». Водитель заявил, что на скоростной трассе ему теперь вообще стыдно появляться, поскольку Renault Duster для неё, будто бы, совершенно не предназначен.

Автомобилист заключил, что если кто-то заявляет, что доволен динамикой «Дастера», то это может значить лишь одно – что никогда у этого человек не было по-настоящему мощной машины: «Ну хоть бери и толкай его на обгоне, вообще не едет».