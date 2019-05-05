«Езжу на двух болтах»: О «забодавших» проблемах с шаровой LADA 4x4 рассказал водитель

Сегодня, 04:00

Начинающий «нивовод» очень раздосадован тем фактом, что даже кувалдой выбить обломавшиеся болты у него не получается.

Началось всё с того, что в сообществе «ВКонтакте», посвященном любителям LADA 4x4, водитель «Нивы» пожаловался на «забодавшие» его проблемы с нижней шаровой. Один из болтов там обломился полностью, причём с обеих сторон, и как бы автомобилист не пытался исправить ситуацию – заменить поломанную деталь у него не получается: «Сверлиться не хочет. Кувалдой не выбивается!».

«Езжу на двух болтах. Интересно, как долго продержится?», – водитель крайне недоволен тем, что ему приходится ездить на своей LADA 4x4 в таких неординарных условиях, и владелец «Нивы» уточняет, что в автосервис ему ехать также не хотелось бы, поскольку за то, чтобы высверлить разрушившийся болт, с него наверняка потребовали бы деньги.

Комментаторы в сети предложили разочарованному «нивоводу» приобрести специальную грелку, чтобы хорошенько нагреть поврежденный элемент, который таким образом будет проще выбить, поскольку в противном случае высока вероятность, что разбираться с данной проблемой водителю LADA 4x4 придётся очень долго: «Левую сторону как-то без кувалды разбирал, два дня потратил!».