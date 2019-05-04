«Проедет там, где другие не смогут»: Проходимость Hyundai Creta на бездорожье удивила блогера

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Корейский кроссовер в плане проходимости оказался довольно неплохим автомобилем.

Большое количество людей хотело бы узнать вседорожные способности Hyundai Creta на перед его покупкой. Блогер Антон Лисов вывел корейский кроссовер на заснеженное бездорожье, где и устроил ему испытания.

Ни для кого не секрет, что «Крета» пользуется большим успехом в России и всякий готов бы ее заполучить, как на «вторичке», так и новую. Обзорщик устроил Offroad для «корейца» на заснеженной местности, чтобы выяснить его проходимость.

Стоит отметить, что пересеченную местность, засыпанную снегом, Hyundai Creta очень хорошо преодолевает – кроссовер прям-таки «бороздит» заснеженное бездорожье. По ровному заснеженному полю «Крета» также неплохо проходит – автомобилю не составит труда проехать по глубокому снегу и не оказаться в ловушке. Более сложные участки заснеженного бездорожья «Крете» тоже не составит труда преодолеть – автомобиль с легкостью справляется с буграми и прочими неровностями.

Еще блогер протестировал корейский кроссовер в глубокой луже – кроссовер без труда проехался по ней и «вышел сухим из воды». На горку, на которой смешались грязь и снег, Hyundai Creta тоже смог выбраться, продемонстрировав таким образом выдающиеся вседорожные способности. «Проедет там, где другие не смогут», - восторгается блогер.