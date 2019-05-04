«Как не ехал – так и не едет»: Почему нет смысла «прошивать» Renault Duster – рассказали в сети

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По словам автолюбителей, чип-тюнинг мотора французского кроссовера – бессмысленная трата внушительных денег.

В сообществе «ВКонтакте» владелец Renault Duster решил узнать, есть ли смысл «прошивать» Renault Duster. Автомобилист заявил, что уже несколько дней ломает голову над этим вопросом, поскольку его кроссовер с 2,0-литровым мотором едет вовсе не так резво, как бы ему хотелось, и поэтому водитель решил сделать чип-тюнинг.

Комментаторы в сети оказались крайне пессимистичны по отношению к внесению некоторых корректировок в работу мотора и заявили, что «чиповать» Renault Duster попросту нет смысла, ведь лучше ехать от этого он не станет, да и стоит это немалых денег: «Прошил у дилера. Чип-тюнинг, так называемый. А он как не ехал – так и не едет», «Не нужно это тебе. Через неделю все ощущения пройдут и будешь думать лишь о том, что зря потратил 7 000 рублей!».

Более того, один из водителей Renault Duster даже пожаловался, что чип-тюнинг только испортил некоторые характеристики его машины, и теперь после 130 км/ч автомобиль набирает скорость даже медленнее, чем раньше: «Так и не понял, за что отдал 5 000 рублей». Подводя итог, автолюбители пришли к выводу, что чип-тюнинг «Дастера» – крайне сомнительная затея, поскольку динамика и расход после этой операции у него существенно не улучшаются.