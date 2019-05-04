«ГАЗель» отдыхает: Грузовые возможности ВАЗ-2107 поразили блогера

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«Семёрку» нагрузили 2 тоннами груза.

На YouTube-канале Владимира Чернова показали уникальный ВАЗ-2107, грузовым возможностям которого позавидует даже «ГАЗель». Дело в том, что отечественный автомобиль нагрузили 2 тоннами груза, но ему это не помешало ехать.

Отмечается, что данная «семёрка» по истине уникальная – у неё салон и двигатель от ВАЗ-2106. Также автомобиль пережил пожар – замкнула проводка, из-за чего загорелся аккумулятор. Но, несмотря на это, машина находится в хорошем состоянии и главное – выполняет свои обязанности.

Грузовые возможности ВАЗ-2107 поразили блогера, ведь он даже не ожидал, что автомобиль двинется с места. По сравнению с такой «семёркой» «ГАЗель» просто отдыхает – её грузоподъёмность составляет всего 1,5 тонны.

Напомним, советский ВАЗ-2107 встал на конвейер Волжского автозавода в 1982 году. Заднеприводный седан является одной из последних классических моделей ВАЗ. «Семёрка» была снята с производства в 2012 году.