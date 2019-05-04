«100 000 км – некритично!»: Почему можно покупать LADA 4х4 с большим пробегом – рассказали в сети

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Водители заверили, что ресурс двигателя у «Нивы», при правильном уходе может быть очень и очень большим.

В социальной сети «ВКонтакте» сообщество владельцев LADA 4x4 стало местом обсуждения долговечности «Нивы», а также – плюсов и минусов легендарного советского внедорожника. Один из автолюбителей попросил совета – ему захотелось приобрести себе этот автомобиль в качестве второй машины, но все предлагаемые на рынке варианты были с пробегом далеко за 100 000 км, потому комментатор сомневался в том, стоит или нет обращать внимание на «Ниву».

Продолжение... «Проедет там, где другие не смогут»: Проходимость Hyundai Creta на бездорожье удивила блогера Корейский кроссовер в плане проходимости оказался довольно неплохим автомобилем. И автомобилисты единогласно заявили, что покупать LADA 4x4 с большим пробегом – однозначно можно, ведь запас хода у внедорожника, до появления необходимости в проведении капитального ремонта, серьезно превышает вышеуказанную отметку.

«100 000 километров – некритично. Вот проедет под 300 000 – можно будет начинать волноваться», – оптимистично настроены автолюбители в сети. Чтобы «Нива» прослужила подольше, водители рекомендуют менять масло чаще, чем раз в 15 000 километров, а также постоянно проверять состояние дроссельной заслонки и горловины.

«Пробег не страшный, ездить и ездить», «Первая капиталка на 280 000 км была, так что пробег не страшный, ещё ездить и ездить», – рассказывают владельцы LADA 4x4.