«Беги куда подальше»: Почему не стоит брать KIA Rio после работы в такси – рассказали в сети

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Автолюбители убеждены в том, что покупка видавшего виды «корейца» – априори провальная затея.

В сообществе владельцев KIA Rio в соцсети «ВКонтакте» один из водителей попросил совета. Ему предложили взять автомобиль 2015 года выпуска с 1,4-литровым мотором и автоматической КПП. Пробег за 4 года составил всего лишь 180 000 километров, что как для такси – очень скромно, потому выставленный ценник в 320 000 рублей показался комментатору крайне соблазнительным.

Автомобилисты поспешили убедить водителя в том, что не стоит брать KIA Rio после работы в такси, поскольку как бы он хорошо не выглядел, наверняка уже в ближайшем будущем своему новому владельцу принесёт одни лишь беды.

«За такие деньги купить живые не Жигули невозможно», «Возьмите лучше свежий Datsun», «Проще уж взять LADA Granta», – делятся советами в сети.

Причин для такой неприязни к «таксовавшему» KIA Rio у комментаторов несколько: водители убеждены, что уход за машиной наверняка осуществлялся не на должном уровне, поскольку бывший владелец, скорее всего, беспокоился лишь о том, чтобы автомобиль был способен доехать из точки А в точку Б. Также у автолюбителей вызывает сомнение заявленный пробег: «За 4 года там минимум 400 000 км», «Беги куда подальше от неё!».