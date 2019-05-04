«Хочется подтолкнуть при включении»: Проблему «заторможенности» LADA Granta FL обсудили в сети

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Автолюбители пожаловались, что 8-клапанный мотор «Гранты» совершенно не справляется со своей работой в жаркую погоду.

В сообществе «грантоводов» соцсети «ВКонтакте», владельцы LADA Granta FL обсудили проблему с некоей «заторможенностью» своих автомобилей. Один из водителей посетовал, что включение кондиционера оборачивается для его машины настоящей проблемой, слабенькая силовая установка не выдерживает дополнительной нагрузки и начинает троить при попытке включения зажигания.

«Хочется подтолкнуть при включении», – заявляет автомобилист. На это другой водитель LADA Granta FL заявляет, что не замечал таких проблем, и ездит вполне комфортно с включенным климат-контролем, но его быстро осадили другие автолюбители, предположив, что его машина оснащена нормальным 16-клапанным двигателем.

«Всё так, на трассе паруса поднимаю», – сокрушается ещё водитель, заявляя, что мощность падает даже на 16-клапаннике, и ничего поделать с этим нельзя – единственное решение заключается в том, чтобы резко давить на педаль газа, имитируя обгон, но и тут, по словам комментаторов, сомнительная польза, ведь при такой агрессивной манере езды «вхолостую», силовая установка LADA Granta FL может серьезно пострадать.