«Дёрнет» любую Vesta и Rio? Динамика ВАЗ-2113 приятно удивила блогера

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Старый «таз» сравнили в разгоне с современными седанами.

Блогер Kai Grave снял свежий ролик, в котором сравнил время разгона трёх моделей – KIA Rio, LADA Vesta и ВАЗ-2113. «Кореец» с 1,6-литровым мотором и «механикой» достигает скорости в 100 км/ч за 8,99 секунды.

Что касается «Весты», российский седан с АМТ и двигателем 1.6 разогнался до первой «сотни» за 12,35 секунды. При этом блогер отметил, что этот автомобиль получил доработки – ему перепрошили двигатель и поменяли выхлопную систему. По паспорту же LADA Vesta должна разгоняться до 100 км/ч за 14,1 с.

Блогер решил проверить, «дёрнет» ли старенький ВАЗ-2113 современные седаны в данном эксперименте. Под капотом автомобиля установлен 1,6-литровый 8-клапанный мотор. Пробег «таза» составляет 100 000 км, но он находится в хорошем техническом состоянии. Разогнавшись до «сотни», результат блогера приятно удивил – 12,9 секунды, что чуть хуже «прокачанной» LADA Vesta на «роботе».

Исходя из того, что последняя, имея технические доработки, продемонстрировала такой результат, автолюбитель сделал вывод, что ВАЗ-2113 реально «дёрнет» любую Vesta в стоке. Что же касается KIA Rio, обогнать «корейца» ему пока не удаётся.

Продолжение... «Мотает при малейшем ветерке»: На неустойчивость LADA Vesta SW во время езды пожаловался водитель Владелец российского универсала недоволен тем, что ему постоянно приходится подруливать свою машину. Напомним, ВАЗ-2113, также известный как LADA Samara, является рестайлинговой версией «восьмёрки».

Трёхдверный хэтчбек встал на конвейер в 2004 году. «АвтоВАЗ» прекратил производство модели в 2013-м в связи со снижением на неё спроса.