«Без допов – не продадут»: Реально ли купить Hyundai Creta по заводской цене – обсудили в сети

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Автолюбители убеждены в том, что «официалы» в любом случае пытаются «навариться» на покупателях.

На одном из форумов, посвященных корейскому кроссоверу, водитель решил поинтересоваться, есть ли смысл пытаться «бодаться» с официальными дилерами по поводу цены. Как объяснил потенциальный владелец Hyundai Creta, в салоне ему заявили, что заявленный ценник в 1 010 000 рублей за комплектацию Active они ему обеспечить не могут, оставляя водителю единственный выбор – купить «Крету» за 1 100 000 р.

При этом, «официалы» предложили автомобилисту некоторые полезные «допы» и пожаловались, что производитель им якобы даёт всего 2% маржи при продаже Hyundai Creta. Комментаторы в сети не очень-то поверили в грустную историю от дилеров, заявив при этом, что сомневаются в реальности возможности купить «Крету» по указанной городской цене.

«По такой схеме работают все», «Без допов – не продадут», «На сайте указаны рекомендованные цены, производитель вообще не имеет права ценовой политикой дилеров заниматься», – сокрушаются возмущенные автолюбители, уточняя, что единственная возможность хоть как-то сэкономить на покупке Hyundai Creta – оформить кредит и сдать машину через Trade-In.