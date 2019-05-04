«Мотает при малейшем ветерке»: На неустойчивость LADA Vesta SW во время езды пожаловался водитель

Сегодня, 07:20

Владелец российского универсала недоволен тем, что ему постоянно приходится подруливать свою машину.

В сообществе, посвященном автомобилям LADA в соцсети «ВКонтакте», водитель LADA Vesta SW решил пожаловаться на её неустойчивость – по словам автолюбителя, выезд на скоростную трассу теперь для этой машины превращается в настоящее испытание, поскольку «заносить» её начинает крайне ощутимо, вне зависимости от погоды и обстановки на трассе: «Мотает при малейшем ветерке, постоянно приходится подруливать».

Помимо этой проблемы, водителю не нравится работа климат-контроля в LADA Vesta SW, который, по мнению автомобилиста, «неадекватно» себя ведёт: «В салоне тепло или даже жарко, а ногам холодно. Может, это нормально для Vesta SW?». Комментаторы в сети пожаловались, что их машину точно также «кидает» из стороны в сторону на дороге, а также усомнились, что данный недостаток можно как-либо устранить.

«Машинку приходится ловить на скорости уже свыше 120 км/ч, слегка парусит», – недовольны автолюбители, уточняя, что к дилерам по поводу этой проблемы LADA Vesta SW они уже обращались, и те заявляли им, что имеет место быть небольшой люфт в шаровой, и её замена по гарантии якобы может исправить ситуацию.