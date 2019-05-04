«Убийца» Creta или китайский автохлам? Новый Geely SX11 сравнили с бестселлером сегмента SUV

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Уже во второй половине 2019 года или в начале 2020-го китайский бюджетный «паркетник» поступит в продажу в России. Удастся ли ему потеснить с позиции лидера «Крету», обсудили в сети.

Новый кроссовер Geely SX11 получил угловатый и лаконичный дизайн с небольшой решёткой радиатора, узкими фарами и массивным бампером. Дополняют внешность авто небольшой спойлер с прорезями и раздвоенный выхлоп. Салон машины порадует качественными материалами отделки: вместо раздражающего скрипучего пластика верхнюю часть торпеды отделали кожей. Также Geely SX11 отличает неплохая эргономика. У сидений присутствует ярко выраженная боковая поддержка, а мультимедийный руль скошен снизу.

Несмотря на то, что данный кроссовер относится к бюджетному сегменту, вместо аналоговых приборов предусмотрены цифровая панель. В основу модели легла новая «тележка» от Volvo, при этом производитель намерен заслужить лучшие показатели в краш-тестах, так как новинка выйдет и на европейский рынок.

На выбор покупателям предложат два бензиновых турбомотора, в паре с которыми будет «трудиться» роботизированная КПП. На старте продаж авто можно будет приобрести только с 1,5-литровым 177-сильным агрегатом, позволяющим разогнаться до 100 км/ч за 7,9 с.

Для сравнения в распоряжении «топовой» Hyundai Creta только 150 л. с., зато выдаёт их проверенный временем «атмосферник». Кроме того, в тандеме с ним работает такой же надёжный «автомат». Ценник новинки будет начинаться примерно от 1 300 000 рублей, что ощутимо дороже бестселлера сегмента SUV.

В СМИ уже нарекли новый Geely SX11 «убийцей Креты», но россияне, судя по комментариях в соцсетях, не согласны с таким утверждением и считают кроссовер очередным китайским автохламом.

«С роботом они промахнулись 100%», «Сколько этих разрывальщиков российского рынка из Поднебесной было и где они? Все на стоянках утилизации или тихо догнивают на российских дорогах», «Китай есть Китай, через два года развалится, проверено», – пишут автолюбители.

Впрочем, новая «Крета» тоже подверглась критике из-за спорного дизайна, поэтому в классе SUV всё-таки может поменяться лидер.