Старый «Мерс» или новая «Веста»: В сети завязался спор между поклонниками Mercedes-Benz W124 и LADA Vesta

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В сети попытались решить, какая покупка рациональнее: старый Mercedes-Benz W124 95-го года или новая LADA Vesta, но обсуждение превратилось в жаркий спор фанатов обеих машин.

Вопрос о выборе между «Вестой» и «Мерседесом» был задан в одном из автомобильных сообществ «Вконтакте», сообщает информационное агентство VladTime. Большинство участников спора выбрали Mercedes-Benz. «Мерс – легенда, запчасти дешевле, чем на тазы, комфорт огонь», «Мерин при хорошем обслуживании этот таз с болтами переживет», «Пусть я буду на старом Мерине, чем на новых Жигулях», – наперебой пишут поклонники «немца».

За «Весту» выступило очевидное меньшинство пользователей. «Мерин не прокормишь, если он не на дизеле или пропане», – обосновал свой выбор приверженец LADA. «Веста по затратам экономичнее и по проходимости превосходит мерс», «По определению машина возрастом в четверть века – хлам», – присоединились другие «вестоводы».

«Если Мерс без пробега по РФ, то тогда его, если нет, то Веста», – поставил условие один из участников обсуждения. «Мерсов в хорошем состоянии на всех не хватит!», – справедливо заметил один из подписчиков. «Все хотят Мерседес, но никто не представляет, сколько будет стоить страховка, ТО, ремонт», – добавил другой.