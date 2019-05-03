Несостоявшийся прорыв: Эксперты рассказали о всеми забытом УАЗ-3172

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Автомобиль был создан с руки самого Минобороны РФ, однако ему не было суждено добраться до массового производства.

Эксперты рассказали о всеми забытом УАЗ-3172. Этот автомобиль рассматривается специалистами как несостоявшийся прорыв, ведь машина имела современные на то время разработки, однако так и не отправилась на рынок – судьбу внедорожника решил кризис, в котором страна пребывала после распада СССР.

УАЗ-3172 представлял собой внедорожник, который в первую очередь разрабатывался для военных целей. Машина уже была испытана, и хорошо показала себя на тестах, но «перестройка» свела на нет развитие проекта. Слишком дорого было готовить автомобиль к выпуску, а потому, на конвейер отправился унифицированный с моделью 469 «вездеход» 3160.

Модель УАЗ-3172 могла перевозить до десяти человек. Клиренс автомобиля составлял целых 33 см, о допустимый брод для машины составлял более метра. На полном баке внедорожник мог проехать 950 км. Порог скорости авто составлял 115 км/ч.