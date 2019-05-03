Кто ближе к премиуму? Genesis G70 и KIA Stinger сравнили эксперты

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Корейские автомобили построены на одной платформе, но отличаются поведением на дороге и управляемостью.

Многие из российских автомобилистов часто не могут выбрать между KIA Stinger и Genesis G70. Ведущие YouTube-канала «AutoreviewRu» сравнили двух «корейцев» и выяснили, кто ближе к премиуму.

KIA Stinger в комплектации GT Line обойдется в 2 600 000 рублей, а Genesis G70 стоит от 2 900 000 рублей. Под капотом «Стингера» разместился турбодвигатель объемом 3,0 литра с мощностью 247 лошадиных сил, а подкапотное пространство «Дженезиса» занимает 2-литровый 197-сильный агрегат. Обе машины обзавелись системами полного привода.

KIA Stinger получил пассивную подвеску с адаптированными для отечественных дорог пружинами и с обычными тормозными механизмами. Genesis G70 обладает европейской подвеской с активными электронно управляемыми амортизаторами и тормозами Brembo. Стоит сказать, что оба автомобиля получили электроусилитель руля, обеспечивающий хорошую управляемость машинам. На сиденьях заднего ряда в KIA Stinger очень тесно – блогеры отметили, что корейский лифтбек не является семейным автомобилем, а помимо того его багажный отсек довольно небольшой, что может разочаровать многих владельцев.

При езде на «Стингере» наблюдается расход топлива на уровне 14-15 литров на 100 км в городском цикле, а первую «сотню» «кореец» набирает за 8,0 секунд. Помимо того, корейский фастбек не очень хорошо «держит» дорогу – блогеры отметили, что тормоза плохо замедляют автомобиль. Управляемость на «Стингере» довольно неплохая – машина отлично вписывается в повороты и достаточно устойчива по прямой.

Genesis G70 больше похож на автомобиль премиум-класса, чем «Стингер», так как у первого все сделано лучше – салон обшит высококачественными материалами и центральная консоль не болтается. «Дженесис» едет медленнее «Стингера», но это не критично, отмечают эксперты. Но по управляемости Genesis G70 уступает KIA Stinger – из-за 19-дюймовых колесных дисков автомобиль немного потряхивает. Руль в «Дженезисе» остро откликается на малейшие прикосновения автовладельца. По прямой Genesis G70 часто «ходит» из стороны в сторону.