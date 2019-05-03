Военный пикап на базе LADA 4x4 показали в сети

Сегодня, 15:42

В сети появились снимки необычных экземпляров популярного российского внедорожника. Модернизированные пикапы на базе LADA 4x4 примут участие в Параде Победы.

Фотографии с военными пикапами были сделаны на репетиции парада, который должен пройти 9 мая на Красной площади. Переделанная LADA 4x4 выглядит гораздо более грозно в сравнении с гражданской версией из-за зенитного орудия, которое находится в грузовой платформе. Уточняется, что в платформе разместился крупнокалиберный пулемет 6П50 «Корд».

Кузова данных пикапов перекрасили в «защитный» оттенок, а надписи по бокам указывают на принадлежность машин «Военной полиции». Грузовую платформу усилили за счёт бортов, которые, судя по их толщине, бронированные. При необходимости военные могут прятаться за этими пластинами. Наконец, на крыше машин появились полицейские проблесковые маячки.

К сожалению, неизвестно, сохранился ли под капотом 1,7-литровый 83-сильный двигатель. Однако, согласно подтверждённым данным, необычные пикапы на основе LADA 4x4 станут участниками военного парада 9 мая.