«На голову выше японцев»: Обзором на лучший Hyundai Santa Fe на «вторичке» поделился блогер

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С появлением второго поколения кроссовер стал выглядеть по-европейски, благодаря чему смог обойти продукцию японских производителей, считает обзорщик.

Первое поколение Hyundai Santa Fe многие критиковали из-за типичного корейского дизайна, но к выходу второй генерации в компании учли ошибки, сделав модель более привлекательной. Как считает автор канала K.D, эта машина получилась очень удачной, к её внешнему виде не хочется ничего «ни отнять, ни прибавить».

Примечательно, что изначально кроссовер был ориентирован скорее на американского потребителя, но ему удалось покорить и европейский рынок. Ещё одним достижением корейцев стала высокая безопасность: в краш-тестах Euro NCAP Hyundai Santa Fe получил пять звёзд.

Обзорщика удивило, что Toyota Camry 2018 года, которая недавно была у него на тест-драйве, не была оснащена функцией складывания зеркал, «кореец» получил её ещё в 2011-м. По мнению блогера, в Hyundai использовали более качественные материалы. К примеру, вставки «под дерево» выглядят как настоящее дерево. Также в отличие от Lexus RX корейцы не стали делать полностью светлый салон, а использовали менее маркий чёрный материал для отделки пола.

В целом уровень оснащения данного Hyundai Santa Fe очень высокий. Помимо наличия стандартных функций вроде климат-контроля и электростеклоподъёмников машина может похвастаться «двухэтажным» подлокотником с охлаждаемым нижним боксом. Сзади пространства более чем достаточно, а вот объём багажника «съел» третий ряд сидений.

На тест-драйв попала дизельная версия с 2,2-литровым 400-сильным двигателем, к которому у блогера возникла единственная претензия – мотор шумноват. Подвеска у автомобиля довольно жесткая, зато он порадует хорошей устойчивостью на дороге.

«На голову выше японцев», – отметил блогер, добавив, что это лучший выбор в своём сегменте на «вторичке».