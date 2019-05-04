«Резко гаснут все приборы»: О поломках LADA Vesta SW рассказал владелец

Сегодня, 04:00

Автомобилист рассказал о недочетах «Весты» и поломках, которые произошли за 1 год.

Автор канала «Плюсы во всем» сообщил, что живет в поселке и использует машину умеренно – в основном это поездки в город расстоянием около 440 км в одну сторону. За 1 год эксплуатации пробег LADA Vesta SW составляет 22 000 км. Также он уточнил, что использует 92-й бензин.

Недостатком «Весты СВ» он назвал тот факт, что крайняя часть бокового стекла ближе к зеркалу очень быстро пачкается от воды и грязи, что ухудшает обзорность. Также он отметил, что в машине стоят очень плохие штатные «дворники», поэтому их пришлось заменить на другие.

Первый техосмотр автор проходил в промежутке между 13-15 тыс. км пробега, где была произведена замена всех расходников, полагающаяся по регламенту. До этого дала о себе знать и первая неисправность – проблема с автозапуском двигателя Vesta SW. Как рассказывает владелец, ближе к холодам резерв автозапуска иногда переставал срабатывать, и на брелке высвечивалась ошибка. На момент прохождения ТО брелок работал корректно, но владельцу сказали, что неполадки могут происходить из-за загрязнения концевиков на двери.

Далее начались проблемы с подрулевым блоком управления фарами. Они проявили себя в одну из поездок по трассе – автовладелец почувствовал появление резкого запаха, напоминающего одну из рабочих жидкостей, однако осмотр автомобиля ничего не дал, поэтому автор поехал дальше. «Обгоняю автомобиль, включаю левый поворотник, и у меня резко гаснут все приборы», – рассказал он.

Выключение поворотника вернуло приборы к жизни, однако теперь, по словам владельца, поворотник находится в неподвижном выключенном положении, и работает только ближний и дальний свет. К счастью, «Веста» на гарантии, поэтому автору остается ждать нужных запчастей от дилера.

Последним минусом владелец LADA Vesta SW назвал штатное литье – после попадания колеса в маленькую ямку без сильного удара на диске все равно осталась вмятина.