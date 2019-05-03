Нержавеющий KIA Rio: Что умеет корейская оцинковка, показал блогер

Сегодня, 13:00

Обзорщик продемонстрировал состояние кузова машины, который был поврежден год назад в ДТП.

Блогер в видео на YouTube-канале «Киа Рио 2012-2017 6 акпп» показал, что умеет корейская оцинковка. В ролике автор рассказал, что его машина попала в аварию и получила повреждения кузова, из-за которых в некоторых его местах отбилась краска. Невзирая на это, места, где «оголился» металл, вообще не ржавеют, и это при том, что автомобиль уже год ездит «ободранный».

Уточним, что нержавеющий KIA Rio, описанный в видео, относится к третьему поколению модели, и выпущен в 2015 году. Напомним, что хорошую оцинковку кузова также имеет второе поколение автомобиля.

Невзирая на хваленую оцинковку, не все в KIA Rio не ржавеет. По словам блогера, в его машине достаточно быстро появляется коррозия на ступице колеса. Также ржавеют тормозные колодки, которые автомобилист впервые поменял через 38 000 км пробега.

Металлические элементы, которые поражает коррозия, блогер изначально тщательно зачищает кордщеткой. При этой процедуре, по словам автора, нужно счистить как можно больше ржавчины, так как далее необходимо побрызгать очищенные элементы «антикором».