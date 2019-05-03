Хватит кормить СТО! Секретом устранения с кузова LADA Vesta мелких дефектов поделился блогер

Сегодня, 12:14

Не надо бежать в сервис из-за небольшой царапины – её легко можно убрать самостоятельно.

Многим владельцам LADA Vesta знакома ситуация, когда на кузове появляется притёртость, которая портит внешний вид машины. Блогер с канала Autorenovator поделился секретом устранения мелких дефектов с кузова, который поможет перестать кормить СТО. Прежде всего он посоветовал определить, насколько глубокое повреждение.

Для этого нужно вымыть проблемное место. Если на мокром кузове царапина будет незаметна, значит её можно легко устранить собственноручно. Правда, как подчеркнул автолюбитель, важно помнить, что бампера у LADA Vesta пластиковые и окрашиваются без грунтовки. Пластик сразу покрывают праймером, затем базовой краской, а сверху – тонким слоем лака. Именно поэтому нельзя сильно давить при зачистке притёртости.

Блогер советует промокнуть влагу с кузова, но намочить водой наждачную бумагу с номером зернистости 2000. Царапину нужно немного зашкурить, а затем покрыть абразивной политурой, которую предварительно необходимо взболтать, так как крупные частички оседают на дно. Наносить политуру лучше на мягкую тряпку, поскольку при работе с полировочным кругом есть риск перестараться и испортить лакокрасочное покрытие, чего не случится, если работать вручную.

Продолжение... «Да это какой-то Chevrolet Camaro!»: Блогер впервые протестировал KIA Soul 2019 Блогера привели в восторг внешний вид обновленного KIA Soul GT-Line 2019, возможности двигателя и действительно улучшенная шумоизоляция. Сверху можно нанести небольшое количество полировальной пасты с силиконом.

Также блогер подчеркнул, что в случае попадания пасты на неокрашенный пластик, её нужно сразу смывать из-за того, что могут остаться белые пятна после её высыхания. Автолюбитель отметил, что затраты на упомянутые материалы значительно меньше, чем стоимость устранения царапины в сервисном центре.