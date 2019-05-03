«Да это какой-то Chevrolet Camaro!»: Блогер впервые протестировал KIA Soul 2019

Сегодня, 11:08

Блогера привели в восторг внешний вид обновленного KIA Soul GT-Line 2019, возможности двигателя и действительно улучшенная шумоизоляция.

«Хотите сказать, что это KIA? Да это какой-то Chevrolet Camaro!», – восхитился дизайном передней части кроссовера блогер с канала Clickoncar и затем добавил, что на «зад» лучше не смотреть: «Там Япония победила». Также он отметил, что «Соул» получил сдвоенный выхлоп «как на Порше». Клиренс «Киа Соул» увеличился и теперь составляет 180 мм.

По словам обзорщика, турбомотор 1.6 мощностью в 200 л.с. неплохо показывает себя в движении и довольно «резвый», но роботизированная коробка передач его бережет. Цена в 1,63 рублей может показаться завышенной, но блогер отметил, что KIA ProCeed с таким же движком и коробкой будет стоить 1,9 млн.

Управление автомобилем показалось ему комфортным. Благодаря стильному интерьеру и крупным габаритам, по словам блогера, «ощущаешь себя в машине классом повыше». На заднем ряду работа подвески тоже не особо ощутима, сидеть удобно, хоть и нет подлокотника, места над головой много. А вот багажник автора разочаровал: объем отделения не порадовал вместительностью, а отсутствие электропривода багажника в автомобиле по такой цене он посчитал странным.

Больше всего блогера поразила шумоизоляция «Соула»: заехав в подземный тоннель, он сумел оценить почти полное отсутствие шума от проносящихся мимо на скорости машин. «Реально что ли шумку сделали? Не маркетинг!» – приятно удивился он. Далее обзорщик попал на машине под град и отметил, что стук градин о кузов в салоне звучит не слишком звонко, а даже приглушенно: «Нет ощущения консервной банки».

Блогер подытожил, что новый KIA Soul обладает множеством положительных сторон и, скорее всего, понравится тем автомобилистам, которые изначально присматривались к KIA Ceed или ProCeed с турбированными двигателями.