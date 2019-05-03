Стоит ли менять Granta на Granta FL: Таксист назвал плюсы и минусы новой LADA

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Ведь кто, если не он проводит очень много времени в авто.

В начале 2019 года автомобилист решил продать свою старую «Гранту» 2012 года выпуска и купил рестайлинговую LADA Granta FL. На одном из автомобильных форумов он рассказал о плюсах и минусах новинки, а также сравнил её с предшественницей. Отмечается, что серьёзных проблем со «старушкой» у него не было – машина использовалась в такси, немного подъедала масло и гремела в салоне.

Пересев на Granta FL, автомобилист сразу почувствовал разницу – двигатель экономичнее старого, нет посторонних стуков-грюков, стёкла атермальные, есть кнопка на багажнике и бортовой компьютер с кучей информации. В комплектацию седана с 106-сильным мотором стоимостью в 504 000 рублей входят кондиционер, магнитола с Bluetooth, USB, усилитель руля, подогрев передних сидений и электропривод зеркал.

Из минусов обновлённой «Гранты» таксист отметил слишком высокие сиденья и то, что задние стёкла на вёслах опускаются самостоятельно, из-за чего приходится периодически поднимать их до конца. Также посетовал автомобилист на «вой» КПП: «Как будто едешь на троллейбусе». Уточняется, что шумит коробка, когда сбрасываешь газ, и дребезжит при движении задним ходом.

По достижению первой 1 000 км расход топлива LADA Granta FL в городском режиме составлял 9,3 литра на 100 км. Что приятно порадовало таксиста – кнопка на багажнике, которой раньше сильно не хватало. В салоне на передней панели вместо полки появился ящик с крышкой, в котором ему удобно хранить деньги. Также порадовали автора «нормальные» воздуховоды.

Что касается внешности, таксист считает, что изменения пошли «Гранте» на пользу: «Теперь у неё появилось лицо». В целом, LADA Granta FL стоит своих денег, и менять старую на новую однозначно стоит.