«Это просто ужас»: Состояние масла в дизельном Renault Duster шокировало автовладельца

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Также автомобилист рассказал «дастероводам», при каком пробеге стоит производить замену технической жидкости.

Ужасающее состояние масла в дизельном Renault Duster шокировало владельца кроссовера. Автомобилист Сергей Аржинт на своем одноименном YouTube-канале опубликовал ролик, в котором сообщил, что решил заменить техническую жидкость после обкатки, однако то, что он увидел при сливе масла – «это просто ужас», как сказал сам автор.

Жидкость была грязной, черной как нефть, и это при том, что автомобиль проехал всего 3010 км. По словам автора, именно при трех тысячах км пробега в пору менять масло в дизельном Renault Duster, ведь в этой технической жидкости, судя по ее черноте, уже нет ничего полезного для агрегата, и если тянуть с заменой, то можно нанести вред двигателю.

Также автор предупредил всех «дастероводов», что у сливной пробки кроссовера отверстие под отворачивание сделано не под «звездочку» или «шестигранник», а квадратное, примерно под 8 мм.

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Бюджетный паркетник предлагается в стране по цене от 714 000 рублей. Самая дорогая версия автомобиля стоит 1 087 990 рублей. Силовую линейку рестайлинговой машины представляют моторы 1.5 и 2.0, производительность которых составляет от 109 до 143 л.с. Дорестайлинговый паркетник оснащается двигателями такого же объема, но мощностью от 90 до 135 л.с.