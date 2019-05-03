Made in Russia: Ценой обыкновенной «Нивы» в Германии удивил блогер

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Обзорщик побывал в одном из немецких дилерских центров, в котором продаются отечественные LADA 4x4 по весьма высокой цене.

Ценой обыкновенной «Нивы» в Германии удивил блогер на YouTube-канале Senja Rashpil. На площадке шоу-рума автор запечатлел модель LADA 4x4. Судя по описанию машины, речь идет о самой обычной «Ниве» в ее современном исполнении. Полноприводный внедорожник оснащается двигателем 1.7, производительность которого составляет 83 л.с. В паре с мотором работает 5-МКПП.

Блогер обратил внимание на то, что на заднем стекле «Нивы» имеется наклейка Made in Russia. Кроме того, на молдингах внедорожника есть надписи TAIGA 4x4.

Ценник «Нивы» в Германии несколько смущает. По словам блогера, стоимость машины составляет 13 490 евро (около 987 000 рублей). Напомним, в России внедорожник предлагается за 440 010 рублей за минимальную комплектацию. Самая дорогая же версия – Bronto продается за 623 610 рублей. Последняя оснащена пластиковыми бамперами, расширителями колесных арок, рейлингами на крыше и большими внедорожными колесами.

Стоит сказать, что невзирая на устарелость модели LADA 4x4, она до сих пор пользуется спросом. А еще недавно появился слух, согласно которому, в обозримом будущем «Нива» получит версию с полностью независимой подвеской. Она появится в конце жизненного цикла легендарной модели.