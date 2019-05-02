«Зачем теперь Duster?»: Плюсы Renault Logan Stepway 2019 озвучил блогер

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Обзорщик заявил, что заново влюбился во французскую машину, и считает ее прямым конкурентом LADA Vesta Cross.

Плюсы Renault Logan Stepway 2019 озвучил блогер на YouTube-канале «Артур Show_Avto». Говоря о появлении новинки, обзорщик задается вопросом: «Зачем теперь Duster?», ведь седан получил завышенный клиренс и пластиковый обвес, благодаря чему его можно использовать как кроссовер. Также ютубер отметил, что желающим купить обычный «Логан», не стоит торопиться с этим, и лучше сначала познакомиться с Logan Stepway.

На рассмотрение взята машина в дорогой комплектации Drive City. Машина оснащена всем известным мотором Н4М в связке с вариатором. К последнему нареканий не прозвучало. На обкатке двигатель требует по городу порядка 9 л топлива на 100 км пути, а за городом расход снижается до 7 л. Машина имеет не только передние, но и боковые подушки безопасности. Также автомобиль оснащен климатической установкой, круиз-контролем и навигатором.

По словам владельца обсуждаемой машины, ее завышенный клиренс очень кстати в условиях плохих городских дорог. Также из плюсов авто можно выделить износостойкий руль, доработанную шумоизоляцию, комбинированный усилитель руля, в меру мягкую подвеску, защиту днища, двигателя и картера, просторный салон. Кроме того, машина хорошо держится на трассе при скоростной езде.

К слову, Renault Logan Stepway 2019 в версии Drive City предлагается в России за 872 990 рублей. А самая дешевая комплектация Life стоит 684 990 рублей.