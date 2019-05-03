«Что творится у него в голове»: Тюнингованная «ГАЗель» ужаснула сеть

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В интернете появились фотографии машины, которая своими «доработками» напугала пользователей.

В одной из тематических групп во «ВКонтакте» опубликованы фото грузовика «ГАЗель», владелец которого явно перестарался в стремлении украсить машину. По снимкам видно, что транспортное средство оснащено двумя с половиной решетками радиатора от разных автомобилей. Также по кузову авто расклеены пластиковые «плавники». На капоте машины закреплено что-то вроде «кенгурятника».

Стоит сказать, что в салоне машины ее владелец проявил фантазию не меньше, чем в ее экстерьере. Автомобиль получил «баранку» в ретро-стиле, пластиковые панели грузовика украшены разноцветными камнями и бисером, а уют в машине создают шторки, свисающие с потолка.

Тюнингованная «ГАЗель» ужаснула сеть. Пользователям невдомек, чем руководствовался владелец машины, когда украшал ее. По этому поводу один из зрителей оставил под фотографиями авто комментарий: «Бедный хозяин этой несчастной газели! Что творится у него в голове». Другой пользователь написал: «Индус, наверное».

Напомним, «ГАЗель» представляет собой семейство малотоннажных машин, ставших на конвейер в 1994 году. Эти автомобили получили множество модификаций, которые нашли себе применение практически во всех сферах деятельности россиян.