Дизельный гибрид: Спортивные модели Audi S4 и S4 Avant получили новый двигатель

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Немецкий бренд ранее уже сообщал о получении аналогичной гибридной силовой установки с дизельным мотором в составе моделями семейства S5, S6/S7и SQ5, а теперь очередь дошла до спортивных версий S4 и S4 Avant.

Новый двигатель – 3-литровый 347-сильный TDI с 6-ю цилиндрами и комбинированным турбонаддувом, куда входят электротурбина и турбокомпрессор. Стартер-генератор агрегата имеет напряжение бортовой сети в 48 вольт. С новым мотором вместе работают 8-ступенчатый «автомат» и полный привод.

В экстерьере Audi S4 тоже произошли небольшие перемены, например, появление нового аэродинамического обвеса и дизайна колесных дисков. Производитель также усилил тормозную систему новинок и доработал подвеску. Улучшились и материалы отделки салона: кожа, алькантара и карбон.

Уже в мае Audi S4 с дизельными гибридами начнут появляться у европейских дилеров, а что касается других стран мира, то там пока останется вариант с бензиновым двигателем. Напоминаем, что на российском рынке отсутствует даже бензиновая версия данной модели.