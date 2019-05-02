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Один из самых надежных автомобилей из Страны восходящего Солнца получит уникальную версию для политика, которая будет существовать в единственном экземпляре.

Новому императору Японии Нарухито предоставят особенный седан Toyota Century, о чем информирует The Wall Street Journal. Источник сообщает, что автомобиль получит открытую крышу.

Облик машины не рассекречивается, однако предполагается, что уникальный Toyota Century для императора будет сделан по образу модели Lexus LS 600h L Landaulet, которая частично не имеет крыши. Последняя была создана для свадьбы принца Монако Альберта II и Шарлин Виттсток. Автомобиль собрало бельгийское ателье Carat Duchatelet.

Напомним, Toyota Century является моделью для внутреннего рынка. Автомобиль люксового класса зачастую покупается знаменитостями, политиками и состоятельными бизнесменами. Машина собирается вручную, и выпускается тиражом не более 50 единиц в месяц. Минимальная стоимость модели в пересчете на российскую валюту составляет 11,3 млн рублей. Движет машиной комбинированный агрегат на базе ДВС 5.0 V8 отдачей 431 л.с.