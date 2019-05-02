Невероятный дрифт: В сети продемонстрировали возможности 2400-сильного грузовика

Сегодня, 16:30

2400-сильное грузовое транспортное средство было создано специально для участия в одном из самых старейших автомобильных соревнований – гонки по подъему на «Пайкс Пик» в США.

На канале Hoonigan Daily Transmission было опубликовано видео, где американский гонщик Майк Райан представил внушительных размеров грузовик. В ролике были продемонстрированы впечатляющие возможности этого транспортного средства. Особенностью 2400-сильного двигателя является наличие трех турбин и системы впрыска смеси, состоящей из метанола и воды. Благодаря такой силовой установке крутящий момент на пике составляет 5000 Нм.

Помимо этого грузовик оснащен гоночной подвеской и модернизированной системой охлаждения, а также тормозами с отдельным водяным охлаждением. Дополняет картину огромное антикрыло, которое использовалось на автомобилях IndyCar – благодаря ему в движении появляются 816 кг прижимной силы.

Теперь грузовику предстоит преодолеть 20 км горного серпантина в «Пайкс Пик» – а это156 поворотов и общая высота в 4300 метров.