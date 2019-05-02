«Гонка апокалипсиса»: Представлен внедорожный Bugatti Divo

Сегодня, 13:30

Британские дизайнеры продемонстрировали проект, в котором превратили французский гиперкар в телезвезду.

Британская дизайн-студия YasidDesign в своем Instagram показала рендеры весьма необычного автомобиля. Художниками представлен внедорожный Bugatti Divo, а заказчиками визуализаций названы шоуранеры сериала «Комендантский час», который показывает телеканал Sky One. Этот сериал демонстрирует конец света, спровоцированный неизвестным вирусом, заразившим жителей Земли.

По сюжету проекта, попавшие в карантинные зоны люди, должны сразиться за убежище на острове, свободном от вируса, для чего нужно победить в нелегальном соревновании на машинах, подобных нарисованному Bugatti Divo.

«Гонка апокалипсиса» получила доработанный обвес, защитные конструкции по всему кузову, дополнительные осветители на крыше и переднем силовом бампере, расширенную колею и спойлер, а также «боевую» ливрею. Такому монстру только пушек с лазерами и ракетами не хватает.

К слову, реальный Bugatti Divo выглядит сдержаннее своего виртуального прототипа, однако смотрится не хуже оного. Автомобиль получил агрессивную внешность, которая соответствует его содержанию – моторный отсек гиперкара занимает агрегат 8.0 W16 тягой 1500 л.с./1600 Нм.