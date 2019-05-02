«Только если забился в хлам»: Когда нужно удалять катализатор в Chevrolet Niva, объяснили в сети

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Избавляться от «каталика» и заменять его на пламегаситель, комментаторы советуют лишь в экстренных случаях.

Для начала, один из владельцев Chevrolet Niva в тематическом сообществе соцсети «ВКонтакте» рассказал, как «перепрошил» свой внедорожник под «Евро 2», после чего похвастался результатами, передаёт информационное агентство VladTime. Чип-тюнинг позволил его машине стать гораздо бодрее, при этом – мотор начал работать тише, а во время стояния в пробках КПП перестала сильно греться, как было ранее.

Автомобилист оказался крайне доволен результатами и попросил у комментаторов совета о том, можно ли удалять катализатор в Chevrolet Niva с целью ещё большего улучшения показателей машины. Автолюбители решили рассказать владельцу «Шнивы» о случаях, когда действительно нужно удалять катализатор, а также пошутили, что мотор-то в любом случае особо «мощнее» не станет.

«От 85 лошадей всё равно никуда не деться», – шутят автомобилисты, уточняя, что нет нужды избавляться от катализатора лишь из-за того, что вам так захотелось. В отличие от, например, корейский машин, этот агрегат в Chevrolet Niva не подвержен разрушению и способен проработать 140-150 тысяч километров без особых проблем.

В случае же, если за Chevrolet Niva вёлся ненадлежащий уход, то катализатор действительно может испортиться, и в таком случае, конечно же, будет лучше его удалить: «Срезайте, только если он забился в хлам».