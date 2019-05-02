Lexus сразится с «Большой немецкой тройкой»: Компания представит долгожданную новинку в 2021 году

Сегодня, 11:30

Новинка будет представлена не раньше, чем через 2 года и станет более бюджетной заменой «пятидверке».

Паскаль Рух, глава офиса Lexus в Европе, сообщил, что новый автомобиль будет построен на модернизированной платформе TNGA. А вот получит ли он тот же кузов, что и Lexus CT, еще доподлинно не известно.

Есть версия, что новый Lexus вдобавок получит электрический двигатель, что сделает его первым электрокаром в модельной линейке премиального суббренда. Специалисты уже сравнивают его с Lexus UX, отмечая, что в плане габаритов новинка ему уступит. Напоминаем, что размеры UX составляют 4495х1840х1540 мм, при колесной базе в 2640 мм.

Эксперты считают, что новый автомобиль сможет сразиться с представителями передовой «тройки» немецких автогигантов вроде BMW 1-Series, Mercedes-Benz A-Class и Audi A3. Наличие же электрической силовой установки приблизит новинку от Lexus и к «американцу» Tesla Model 3.