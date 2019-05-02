«Камрюха на порядок лучше, не берите корейское ведро»: Что не так с KIA Optima GT-Line, рассказали в сети

Сегодня, 10:30

Популярный блогер выделил главные недостатки «корейца», а комментаторы объяснили, почему он хуже главных своих конкурентов.

При своей стоимости почти в 2 000 000 рублей, сопоставимой с Toyota Camry, KIA Optima GT-Line обзорщик с канала Dizzlike Channel не может назвать премиальным автомобилем. Проблем у корейского авто – целая уйма, и первая из них заключается в ненадежном 2,4-литровом турбомоторе, который сильно подвержен разного рода поломкам и задирам: «Через 50 000 он у вас наверняка развалится!».

Ещё один минус – за замену ксеноновых фар придётся отдать 120 000 рублей. Это не 240 000 р, как за светодиодные, но также слишком внушительная сумма. Что касается интерьера, то здесь эксперт отмечает «отвратительное» качество отделочных материалов, из-за чего сиденья крайне жёсткие и напоминают автору видео «кожу носорога».

Задний ряд сидений KIA Optima GT-Line «отличился» недостаточным количеством свободного пространства, из-за чего даже не самый высокий водитель уточнил, что достаёт головой до потолка и пожаловался, что в более дешевых седанах есть боковая поддержка задних сидений, а здесь она попросту отсутствует: «Даже в Geely она есть. А тут что, пожалели?!».

Комментаторы в сети поддержали обзорщика и согласились с его доводами в пользу того, что с KIA Optima GT-line – что-то не так. Автолюбители считают, что Toyota Camry выглядит гораздо приятнее конкурента внешне, и куда комфортнее – как в салоне, так и в плане впечатлений от езды: «Камрюха на порядок лучше, не берите корейское ведро за два ляма!».