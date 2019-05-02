«Дьявольские тачки»: ТОП-10 самых зловещих машин в истории назвал эксперт

Сегодня, 15:30

Разного рода «проклятые» автомобили появлялись в мире ещё с начала прошлого века.

По крайней мере, об этом говорит блогер из США Che Durena, который решил рассказать о 10 самых «дьявольских тачках» в истории. И открыть рейтинг эксперт решил с советской Чёрной «Волги», легенды о которой ходят ещё с середины 50-х годов. Согласно поверью, черный, как воронье крыло, автомобиль ездил по улицам городов и похищал советских детей.

Далее идёт лимузин JFK SS 100 X, в котором был застрелен президент Джон Кеннеди 11 ноября 1963 года. Следом расположился автомобиль влюбленной парочки бандитов и убийц – легендарные Бонни и Клайд обожали свой Ford Deluxe. 4 место в списке достаётся старенькому автомобилю Phaeton, принадлежащему убитому эрцгерцогу Францу Фердинанду, смерть которого была одной из причин начала Первой мировой войны.

Также в списке зловещих машин нашлось место для Dodge 330 1964. Владельцы американского автомобиля (а таких набралось целых 14 человек) неизменно погибали при неоднозначных и странных обстоятельствах. Renault Megane удостоился попадания в данный рейтинг из-за своего характера – двигатель «француза» включался сам по себе, а сама машина постоянно дёргалась и едва ли не подпрыгивала.

Помимо этого, в ТОП-10 самых зловещих машин в истории вошёл лондонский Ghost Bus, Porsche 550 Spyder, унёсший жизнь Джеймса Дина, а также болид, ставший причиной катастрофы Le Mans Disaster в 1955 году, в которой погибло 83 зрителя.