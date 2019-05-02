«Просто выбешивает уже»: Основные претензии к Renault Duster назвал владелец

Сегодня, 14:30

В целом французский кроссовер водителя устраивает, но есть пара моментов, которые попросту выводят автолюбителя из себя.

Владельцем Renault Duster 2015 года выпуска автомобилист стал совсем недавно. Он искал себе кроссовер не для повседневных поездок, а для рыбалки, дачи и походов за грибами, и в первое время ему нравилось всё, свои деньги внедорожник оправдывал целиком и полностью.

Однако со временем водитель начал замечать некоторые неприятные моменты, которые хоть и не являются серьезной проблемой, но все равно очень надоедают.«Просто выбешивает уже», – нервно жалуется водитель в соцсети «ВКонтакте», а затем переходит к перечислению своих основных претензий к Renault Duster.

В первую очередь, ему не нравится лючок бензобака, который автолюбителю никак не удаётся открыть самостоятельно – каждый раз приходится призывать на помощь автозаправщика: «Я дергаю рычаг, заправщик – лючок, по-другому не открывается никак».

Ещё один момент – при переключении скоростей, в механической коробке передач Renault Duster начинает раздаваться непонятный треск, напоминающий водителю звук высоковольтных проводов линии электропередач.

Особенно хорошо его слышно, когда селектор переходит из положения D в R. Однако во всём остальном – претензий к «Дастеру» у автолюбителя нет, и если бы не эти мелкие недочёты, то кроссовер можно было бы назвать идеальным за свои деньги.