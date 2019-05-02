«Из плюсов – только шумка и внешний вид»: Почему не стоит менять LADA Vesta на LADA Granta - сеть

Сегодня, 09:30

Автомобилисты решили переубедить водителя, собравшегося пересесть с «Гранты» на более дорогую машину.

Началось всё с того, что в сообществе «Вестоводов» в соцсети «ВКонтакте», один из владельцев LADA Granta рассказал, что хочет поменять свою машину на LADA Vesta: «Вот задумался приобрести новую надежную машину, не знаю, брать еще Гранту проверенную или Весту неизвестную?». Комментаторы в сети ему тут же объяснили, почему не стоит менять свою машину на «Весту».

По мнению автолюбителей, из достоинств LADA Vesta отметить можно лишь чуть более высокий уровень комфорта салона, достойную шумоизоляцию и приличный внешний вид, а в остальном же –LADA Granta выигрывает по большинству параметров. Водители похвалили «Гранту» за хорошую управляемость и низкий расход, а также за отсутствие необходимых доработок сразу после покупки.

«У Весты из плюсов – только шумка, комфорт и внешний вид. А у Гранты – надежность! За 4 года владения, без проблем и поломок, я поменял только расходники, а Весту нужно дорабатывать», – подвели итог автомобилисты, уточнив, что у LADA Granta перед LADA Vesta есть множество очевидных плюсов и удачных конструктивных решений, да и в целом она – долговечна и неприхотлива.