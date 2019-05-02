Невозможно продать: «Кретаводы» обсудили ликвидность Hyundai Creta

Сегодня, 07:00

Южнокорейский кроссовер остается самым востребованным SUV в России, однако многие приверженцы паркетника уже отправляют его на «вторичку», и пытаются понять, как это сделать с максимальной выгодой.

Накануне на одном из тематических форумов «кретаводы» обсудили ликвидность Hyundai Creta. Толчком для обсуждения послужило сообщение одного из автомобилистов, который сообщил, что «Крету» невозможно продать. По словам рассказчика, он выставил свой кроссовер 2017 года на продажу в интернете почти год назад. Объявление насчитывает более 13 000 просмотров, однако чаще всего звонят «перекупы», а посмотреть машину приезжали только три потенциальных покупателя. Рассказчик отметил, что его Creta покрашена в синий цвет. Машина оснащена полным приводом и мотором 2.0.

Автомобилист также сообщил, что год назад просил за свою годовалую Hyundai Creta 1,1-1,09 млн рублей, в то время, как новый кроссовер стоит 1,275 млн рублей. Теперь автомобиль предлагается за 1,05 млн рублей при цене нового в 1,325 млн рублей. Рассказчику невдомек, почему он до сих пор не продал свою «Крету», ведь его предложение на «вторичке», как он считает, сулит потенциальным покупателям хорошую экономию.

Один из «кретаводов» ответил «коллеге», что у простого народа нет денег на покупку машины за миллион рублей, а у кого есть, предпочитают потратиться на транспорт более высокого класса. Другой пользователь форума заявил, что «Крете», дабы стать ликвидной, нужно пять лет, а пока разница в цене подержанного и нового кроссоверов столь мала, потребитель будет отдавать предпочтение новому паркетнику.

Еще один пользователь сообщил, что свою «Крету» продал «кое-как» три месяца. После этого автомобилист следил за рынком, и обратил внимание, что на сайтах для продажи авто по несколько месяцев предлагаются одни и те же «Креты», а значит, ликвидность у них не самая лучшая.