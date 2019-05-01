«Юбилейный» суперкар: Aston Martin выпустит в ограниченный тираж особую версию Vantage AMR на «механике»

Сегодня, 19:00

Выход «заряженного» купе посвящен победе одного из спорткаров бренда в прославленной гонке «24 часа Ле-Мана», состоявшейся в 1959 году.

Особая версия Aston Martin Vantage AMR будет выпущена в количестве 200 экземпляров, причём 59 из них получат не только новую трансмиссию, но и оригинальный кузовной обвес вкупе с дорогой отделкой салона. От стандартного Aston Martin Vantage, версию AMR также будут отличать механическая коробка передач Graziano на 7 скоростей вместо привычного 8-ступенчатого «автомата» ZF.

Помимо этого, «юбилейный» суперкар получит существенные доработки в техническом плане, адаптивную подвеску с режимами езды Sport, Sport+ и Track, а также совершенно новые, усиленные тормоза из карбон-керамики. Применение современных элементов сделало Aston Martin Vantage AMR на 95 кг легче своей оригинальной версии, выпущенной в 2017 году.

Что касается моторного отсека, то тут – без перемен. Всё тот же 4,0-литровый бензиновый V8 от Mercedes-AMG, выдающий 510 «лошадок» и позволяющий суперкару набирать 100 км/ч за впечатляющие 4 секунды.